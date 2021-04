Corona-Impfung: Apothekerkammer macht weiter Druck

Kammer sieht Umfrageergebnis als „Aufforderung“

Die Apothekerkammer sieht das Ergebnis dieser Studie als „Aufforderung“ und will künftig nicht nur Corona-Impfungen, sondern auch andere verabreichen. „Wir sehen die Studienergebnisse als Aufforderung der Bevölkerung an Apothekerinnen und Apotheker, sich fachlich fortzubilden, damit sie etwa bei Corona-Schutzimpfungen oder Auffrischungsimpfungen von FSME oder Influenza ihren Beitrag leisten können. Wir wollen den Menschen dieses Angebot unterbreiten“, wird Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Apothekerkammer, in einer Aussendung zitiert.