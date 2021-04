Wiener nach Sturz am Schneeberg per Tau geborgen

Der 33-Jährige war am Nachmittag in der Stadelwand klettern, als er plötzlich zu Sturz kam und sich am Fuß verletzte, wie die Bergrettung Reichenau an der Rax via Aussendung berichtete. Die Schmerzen des Mannes waren so stark, dass es ihm nicht möglich war, selbst über den Jagdsteig ins Tal zu gelangen, weshalb der Mann schlussendlich via Notruf die Einsatzkräfte alarmierte.