Landesinnung fordert digitale Baueinreichung

Geplantes Pilotprojekt in Tirol

In der Rolle der Baubehörde konnte die Stadt Wien die Digitalisierung einheitlich umsetzen. Laut Landesinnungsmeister Anton Rieder ist dieser Prozess in Tirol wesentlich schwieriger: „Bis dato muss die Digitalisierung von Baueinreichungen mit 279 Gemeinden koordiniert werden. Wir brauchen ein gemeinsames System und Gesetze, die sowohl die analoge als auch die elektronische Einreichung ermöglichen.“ Um dieses Vorhaben voranzutreiben, möchte die Landesinnung Bau in Kooperation mit der Universität Innsbruck und drei bis fünf Gemeinden ein wegweisendes Pilotprojekt starten. „Wir werden das Konzept mit dem Land besprechen und im Anschluss erste Schritte einleiten. Im Wesentlichen möchten wir Ergebnisse generieren, auf Basis dessen Gesetze entsprechend angepasst und digitale Baueinreichungen bis 2023 möglich gemacht werden“, so Landesinnungsmeister Anton Rieder.