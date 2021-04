Fische kommen nun von der Salzach in den Gersbach

Im oberen Abschnitt des Gersbachs an der Bürglsteinstraße wurden bereits vor einigen Jahren ökologische Aufwertungsmaßnahmen gesetzt. Nun wurde auch die Renaturierung der Mündungsstrecke in die Salzach abgeschlossen: Die Aufweitung des Zuflusses in die Salzach und eine Fischaufstiegstreppe erlauben es den Tieren nun von der Salzach in den Gersbach zu gelangen. Vor allem bei Hochwasser in der Salzach wird damit ein Rückzugsgebiet für Fische geschaffen.