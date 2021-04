NÖ: Wieder vermehrt Corona-Cluster in Firmen

Die Ausreisetests in vier Landesbezirken sind beendet - und die Perspektive zur Rückkehr in die Normalität vor der Pandemie ist mit den für 19. Mai geplanten Öffnungen nun gegeben. „Wer jetzt aber glaubt, die Pandemie ist vorbei, hat die Rechnung ohne das Virus gemacht“, warnt man im Landessanitätsstab. Mit 318 neuen Fällen sei die Zahl der Ansteckungen am Sonntag zwar rückläufig gewesen, aber immer noch auf hohem Niveau.