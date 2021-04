Über 100 Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalem

Netanyahu berief Krisensitzung ein

Die israelische Regierung kam wegen der Gewalteskalation am Samstag zu einer Krisensitzung zusammen. Regierungschef Netanyahu rief danach „alle Seiten“ zur Ruhe auf. Recht und Ordnung müssten eingehalten werden. Seine Regierung stehe für „Religionsfreiheit für alle Bewohner und Besucher von Jerusalem“ ein, versicherte Netanyahu. Der Bürgermeister von Jerusalem, Moshe Lion, sagte in einem Radiointerview, er befinde sich in Gesprächen mit Palästinenservertretern in Ost-Jerusalem, um „diese sinnlose Gewalt zu beenden“. Den Lahava-Aufmarsch am Donnerstag habe er versucht zu verhindern.