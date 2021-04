Helmuth Häusler repariert in Lockdowns Fahrräder

Aus seinem Zugang zum Schauspiel macht Häusler keinen Hehl. „Ich bin ein absoluter Ensemble-Spieler“, erklärt er. „Wenn man die Leute auf der Bühne gut kennt, dann lässt sich eine ganz andere Tiefe erreichen“, streicht Häusler heraus, der auch lange Zeit als freier Schauspieler tätig und zuvor über ein Jahrzehnt am Landestheater Innsbruck beheimatet war. Diese Tiefe, vor allem auch in emotionaler Hinsicht, ist ihm offenkundig wichtig. „Ich bin eine Art ,Seelenschauspieler’, der sehr gerne tief in sich blicken lässt“, verdeutlicht Häusler, der auch wieder vermehrt für Filme und Fernsehen vor der Kamera stand.