„Krone“ präsentiert Open-Air-Erlebnisse in Linz

Schon am 12. Juni machen Buntspecht am neuen Open-Air-Gelände in Linz Halt, bevor die Vöcklabruckerin AVEC am 2. Juli mit vielen brandneuen Songs die Oberösterreicher begeistern wird. Als Kontrast dazu wird tags darauf der erdige Stubnblues von Urgestein Willi Resetarits durch die Sommernacht klingen. Am 17. Juli wird die Grazer Neo-Austropop-Kombo Granada die Linz-AG-Bühne rocken und die Open-Air-Saison beschließen soll das Konzert vom absoluten Senkrechtstarter Lou Asril am 10. September.