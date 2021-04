Prüfung bestätigt „Desaster“ in NÖ-Pflegeheim

Die Probleme für Pflegeheim-Betreiber SeneCura häufen sich derzeit: Die „Krone“ hatte ja Vorfälle im Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, aufgedeckt, wegen der mittlerweile die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch über Schwierigkeiten in der Einrichtung in Kirchberg am Wechsel wurde bereits berichtet.