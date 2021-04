Offener Brief zur Kennzeichnungspflicht

Österreich sollte in dieser Frage zum absoluten Vorreiterland in der Europäischen Union werden, damit möglichst viele andere Länder mitziehen und auch gute europaweite Lösungen möglich werden. Neben der Herkunft muss es daher in einem nächsten Schritt auch um die Kennzeichnung von Tierhaltungs- Standards und der Produktionsbedingungen gehen. Dafür braucht es sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene konkrete Verbesserungen. Die Bundesregierung muss also nicht nur ihren nationalen Spielraum voll ausschöpfen, sondern zusätzlich über die EU-Gremien konkrete Verbesserungen vorantreiben. Genau deshalb braucht es in dieser Schlüsselfrage ein geeintes Auftreten, das wir von der gesamten Bundesregierung einfordern.