Künftig viele Vorteile für Erstgeimpfte & Genesene

Lob für den „Grünen Pass“ kommt hingegen von der Industriellenvereinigung (IV). Dieser sei „sicherlich ein zweckmäßiges Instrument“, so IV-Präsident Georg Knill, der zudem auf die weiterhin hohe Bedeutung des Testens verwies: „Es ist gelungen, in diesem Bereich - auch unter Einbeziehung der betrieblichen Ebene - ein sehr breites Angebot an Testmöglichkeiten zu schaffen. Das muss uns jetzt auch beim Impfen gelingen.“