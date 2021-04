Messerstich in Zell am See: Frau schwer verletzt

Bereits in der Vergangenheit war es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, die auch zu Polizeieinsätzen geführt hatten und in gegenseitigen Anzeigen der beiden Lebensgefährten gipfelte. Wie Polizeisprecherin Nina Laubichler der APA sagte, geschah dies meist in Zusammenhang mit reichlich Alkoholkonsum. Am frühen Freitagabend gerieten die beiden dann erneut in der gemeinsamen Wohnung in Streit, diesmal eskalierte die Situation vollends.