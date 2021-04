Abgasfrei: Wasserstoff-Bus nimmt endlich Fahrt auf

Mit dem Modell „H2Carinthia“ will Kärnten als europaweit führende Testregion neue Wege bei der klimaschonenden Mobilität aufzeigen. Der Startschuss der Praxisanwendung fällt am 18. Mai: Ein zwölf Meter langer Bus mit neuartigem Wasserstoff-Antrieb nimmt in Kärnten den Testbetrieb an der Schnellbuslinie Rosental - zwischen Ferlach und Villach - auf, wo der neue Treibstoff bei Infineon mit grünem Strom produziert wird.