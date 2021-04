Wacker-Coach nach Brand: „Es war gut gemeint“

Kein Druck von Investoren auf beiden Seiten

Dadurch ist im Duell zweier deutscher Investoren der Hamburger Matthias Siems aktuell in der besseren Position. Der Chairman der Taru-Group hat sich vergangene Woche erstmals gegenüber diversen Medien in die Karten blicken lassen. Wacker solle mittelfristig ein solider Bundesliga-Club sein, der nicht in Gefahr sei, wieder abzusteigen und vielleicht auch mal höher spiele. „Das ist das Ziel. In den nächsten vier bis sechs Jahren“, so Siems. Dieses Jahr ist der Aufstieg aus dessen Sicht keine Pflicht. „Wenn es so ist: dann toll. Ich bin mit der Arbeit zufrieden und sicher keiner, der die Pistole auf die Brust setzt.“