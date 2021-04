Fan-Chaoten setzen Innsbrucker Stadion in Brand!

Es war in der 35. Minute beim Schlagerspiel der 2. Fußball-Liga als es plötzlich zu einer kuriosen Unterbrechung gekommen war. Die Spieler wurden bei einer Führung von 2:0 für die Tiroler in die Kabine gebeten, da unter dem Stadiondach ein Brand ausgebrochen war. Ins Tivoli Stadion nicht zugelassene Fans hatten von draußen Feuerwerkskörper in die Arena geschossen, dabei wurde auch ein Lautsprecher getroffen, der sich dann entzündete.