Neunter Sieg! Blau Weiß Linz stürmt Richtung Titel

Der Meistertitel von Blau Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga nimmt immer konkretere Formen an. Die nicht aufstiegsberechtigten Oberösterreicher erkämpften sich am Freitagabend ein 2:1 bei Schlusslicht SV Horn, gingen zum neunten Mal in Folge als Sieger vom Platz und hielten den ersten Verfolger FC Liefering fünf Punkte auf Distanz. Die „Jungbullen“, die ebenfalls nicht ins Oberhaus dürfen und eine Partie weniger ausgetragen haben, gewannen beim Kapfenberger SV mit 3:0.