Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen St. Pölten

Trainer Andreas Heraf, der in vier Partien bisher acht Punkte mit den Innviertlern einfuhr, klang optimistisch: „Alle ziehen an einem Strang“, sagte der Wiener. Nicht zuletzt der Auftritt bei der Wiener Austria am Dienstag hat ihn davon überzeugt. Auch wenn das 2:2 angesichts des späten Ausgleichs wie ein verlorener Sieg wirkte, konnte Heraf höchst zufrieden bilanzieren. Denn trotz neun Änderungen in der Startelf bot man den „Veilchen“ erfolgreich Paroli. „Die Großzahl hat mich nicht enttäuscht. Das hat mir bestätigt, dass ich mich auf jeden verlassen kann. Das ist für so ein Finish extrem wichtig.“