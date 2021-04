Ab 17 Uhr LIVE: Altach gegen Hartberg

Altach ist nach der Heimniederlage gegen die Admira wieder tief in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verstrickt. Nur drei Punkte liegen die Vorarlberger vor Schlusslicht St. Pölten und treffen nun zweimal auf den TSV Hartberg, der seine Führung in der Qualifikationsgruppe gegenüber der zwei Punkte zurückliegenden Wiener Austria verteidigen will. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.