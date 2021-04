Ab 14.30 Uhr LIVE: WAC - Red Bull Salzburg

Nach dem nicht eingeplanten Ausrutscher in Innsbruck ist Salzburg erpicht, den Verfolgern keine Angriffsfläche zu bieten. Statt elf sind es „nur“ acht Zähler, die der Titelverteidiger bei sechs ausstehenden Saison-Runden in der Fußball-Bundesliga vor dem Zweiten Rapid liegt. Spannend wollen es die „Roten Bullen“ nicht mehr machen. Am Sonntag (14.30 Uhr) und Mittwoch steht das Doppel mit dem WAC am Programm. Mit dem Krone.at-LIVETICKER sind Sie immer mit dabei.