LIVE ab 14.30 Uhr: Rapid Wien gegen WSG Tirol

Sein Club liegt sechs Runden vor Schluss acht Punkte hinter Red Bull Salzburg und zwei Zähler vor dem LASK an der zweiten Stelle. Die WSG ist Sechster und damit Meistergruppen-Letzter, könnte aber mit einem Sieg in Wien bis auf drei Punkte an die Hütteldorfer herankommen. Das Gefühl eines Sieges im Allianz Stadion haben die Wattener bereits ausgekostet - im vergangenen Dezember gab es ein 3:0.