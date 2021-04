Klar ist jedenfalls: es werden immer mehr Betroffene: „Es suchen alle Hilfe, weil es noch nicht genügend Anlaufstellen gibt“, erzählt Stephanou über die inzwischen mehr als 700 Vereinsmitglieder. Die Verläufe seien sehr unterschiedlich, aber alle hätten mit chronischer Erschöpfung zu kämpfen: „Long-Covid-Patienten sagen oft: ich will, aber ich kann nicht. Mein Kopf will, aber mein Körper kann nicht“. Bei Hausärzten könne man, wenn man Pech habe, damit auf sehr viel Unverständnis stoßen, so Stephanou: „Momentan muss man sehr viel Glück haben, dann hat der Hausarzt sich schon einmal mit Long Covid befasst. Oft wird man in die psychosomatische Lade geschoben. An etwas zu leiden, was noch niemand wirklich kennt, ist unfassbar verunsichernd“