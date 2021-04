Paukenschlag bei Footballern: Kocian vor Abschied

Zu Mittag rief die „Steirerkrone“ Giants-Trainer Martin Kocian an, wollte über seine Gedanken zum wichtigen Auswärtsmatch bei Mödling am Samstag sprechen. Doch der 47-jährige Tscheche, der seit 2015 bei den Grazern tätig ist, wollte nichts mehr zum Spiel sagen, verwies höflich wie immer in Richtung des Vorstandes. Eine vielsagende Geste vor so einem wichtigen Spiel. Die Zeichen deuten alle auf den Abschied von Kocian hin.