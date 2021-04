Kleintransporter drohte über Abhang zu stürzen

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag am Zirler Berg in Tirol: Ein rumänischer Lenker geriet mit seinem Transporter in einer scharfen Kurve über die Fahrbahn hinaus und durchschlug die Leitschiene. Der Klein-Lkw drohte abzustürzen - der Rumäne konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten.