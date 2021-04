Anklage nach Mord an Rosi: Mann vor Schwurgericht

Es war einer der aufsehenerregendsten und spektakulärsten Mordfälle der vergangenen Jahre in Oberösterreich. Mit drei Messern und einem Hammer soll Franz Josef H. (74) am 17. Jänner im Schlafzimmer seines Hauses in Aschach/Steyr Ehefrau Rosina (71) getötet haben. Die Anklage gegen den Pensionisten ist nun fertig.