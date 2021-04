Baustart für neues Gericht in Seekirchen

Das neue Flachgauer Bezirksgericht errichtet die Austrian Real Estate (ARE) – im Auftrag des Justizministeriums. Aufsichtsratsvorsitzender der ARE ist Thomas Schmid. Dessen Besetzung zum Chef der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) beschäftigt mittlerweile die Justiz und sorgte für viele Schlagzeilen. Ebenfalls im Aufsichtsrat der ARE: Christina Haslauer, Ehefrau des Salzburger Landeshauptmanns.