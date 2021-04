Österreich kassiert in Wien 0:5 gegen Tschechien

Für die Tschechen war das Gastspiel in Wien-Kagran der erste von neun WM-Tests. In ihren nächsten Länderspielen nach dem Tschechien-Doppel in dieser Woche treffen die Österreicher am 1. und 2. Mai in Piestany mit der Slowakei auf einen weiteren Teilnehmer an der A-WM. Nach zwei Auftritten eine Woche später in Südtirol gegen Italien folgt Mitte Mai zum Frühjahrs-Abschluss noch das Ersatzturnier für die vom Weltverband abgesagte B-WM in Ljubljana. Hauptziel des Jahres ist die Olympia-Qualifikation Ende August in Bratislava.