Ausreisetests starteten mit Brand und Stauchaos

Es war alles andere als ein reibungsloser Start für die Ausreisetests in der Salzburger Gemeinde Straßwalchen. In den frühen Morgenstunden herrschte Stauchaos in der Flachgauer Gemeinde - bis zu 35 Minuten Wartezeit fielen für viele Pendler an. Nicht alle Bürger dürften die Maßnahmen begrüßen: In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Brand einer Kontrollstation - es war wahrscheinlich Brandstiftung, die „Krone“ berichtete.