Spurs verlieren trotz Jakob Pöltls starker Blocks

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch in der National Basketball Association (NBA) eine 87:107-Pleite gegen Miami Heat gesetzt. Jakob Pöltl egalisierte mit fünf Blocks eine persönliche NBA-Bestleistung. Außerdem verzeichnete der 25-jährige Wiener acht Punkte, neun Rebounds sowie je einen Assist und Steal in 28:34 Einsatzminuten.