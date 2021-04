Angelina Jolie: Böser Seitenhieb auf Brad Pitt

Seitenhieb auf Brad Pitt?

Jetzt kommt mit „Those Who Wish Me Dead“ wieder ein Film mit Angelina Jolie in die Kinos. Dass sie nun wieder als Schauspielerin vor die Kamera tritt, ist einfach zu erklären, verriet die 45-Jährige im Interview mit „Entertainment Weekly“: „Ich liebe es, Regie zu führen, aber ich hatte eine Veränderung in meiner Familiensituation, die es mir für ein paar Jahre nicht möglich gemacht hat, Regie zu führen.“