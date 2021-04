L17-Lenker im Drogenrausch unterwegs

Nachdem der Amtsarzt den 17-Jährigen für fahruntauglich erklärt hatte, verweigerte dieser daraufhin die weitere Blutabnahme. Die Polizei zog ihm vorläufig den Führerschein ein. Noch am Mittwochnachmittag hielten Beamte auf der B99 in St. MIchael im Lungau zwei Autofahrer an, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Beiden Lenkern, ein Pongauer (55) und ein Kärntner (27), wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei erstattete Anzeige.