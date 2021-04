Mähtraktoren als Gefahr: Rettung für Rehkitze

Sie werden von ihren Müttern im Gras abgelegt, ducken sich so tief wie möglich in den Boden - doch genau das kann ihr Todesurteil sein: Rehbabys haben keine Chance gegen meterbreite Mähtraktoren, die heutzutage auch schnell unterwegs sind. „Ich habe derart verstümmelte Tiere schon gesehen - und glauben Sie mir, das ist ein schrecklicher Anblick und ein langer Leidensweg“, so Agrarlandesrat Johann Seitinger (ÖVP). Und er ergänzt: „Wenn der Kadaver von anderen Tieren gefressen wird, können auch sie zu Tode kommen.“