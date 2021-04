Gesundheitsamt angezeigt

Bereits vor einem halben Jahr machte Zistler auf Rechtsbaustellen in den behördlichen Schreiben aufmerksam (die „Steirerkrone“ berichtete). Der Anwalt bekam vom Gesundheitsamt sogar Recht, als er Einspruch gegen einen solchen Bescheid erhob. Dieser hätte, so das Amt, „an die Erziehungsberechtigten zugestellt werden müssen“ - und sei deswegen rechtsunwirksam, heißt es in einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt.