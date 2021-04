Leader Blau Weiß Linz holt den 8. Sieg in Folge

Blau Weiß Linz hat den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Liga ausgebaut! Die Oberösterreicher siegten am Dienstag in Amstetten mit 2:0 (1:0) und liegen nun je fünf Zähler vor dem FC Liefering und dem SV Lafnitz. Die Salzburger kamen gegen die in der zweiten Hälfte dezimierten Juniors OÖ nach spannender Schlussphase nur zu einem 1:1 (0:0).