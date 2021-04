„So schlecht wie 2020 war es in Tirol noch nie“

Forderungen an Politik

Aufgrund dieser Aussichten richtete Jirka teils bekannte Forderungen an die Politik. So brauche es im Mai die angekündigten Öffnungsschritte, „endlich eine Erleichterung bei der Bürokratie“, genügend Rohstoffe seitens der Industrie, damit Aufträge auch sofort in Angriff genommen werden können, und viertens „keinesfalls die für Juli angekündigte Einführung der Normverbrauchsabgabe“. Wenn Firmenfahrzeuge besteuert würden, „dann ist das eine Watsch’n ins Gesicht“, sagte Jirka abschließend.