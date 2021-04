Test-Aufruf für Gemeinde Heiterwang im Außerfern

„In der Gemeinde Heiterwang waren mit Stand Dienstagmittag 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Heiterwang weist derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2.075 auf. Aufgrund der hohen Infektionszahlen haben wir in Abstimmung mit der Gemeinde beschlossen, die Bevölkerung vermehrt zu testen, um einen möglichst umfassenden Einblick in das Infektionsgeschehen zu erhalten“, erklärt Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes Tirol, der an alle Gemeindebürger appelliert, dieses Angebot wahrzunehmen.