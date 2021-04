Wirbel um vermeintliche Testpflicht vor Sitzung

Der Ortschef widerspricht und erklärt: „Ich habe die Mandatare nur ersucht, sich vor der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung im Seniorenheim testen zu lassen. Das ist in Zeiten wie diesen wohl keine überbordende Maßnahme.“ Wem das nicht möglich ist, der kann sich auch per Schnelltest vor Ort Gewissheit verschaffen. Es werde niemand von der Sitzung ausgeschlossen, der keinen Test macht: „Es kann niemand gezwungen werden, jeder trägt selbst Verantwortung“, so Obinger.