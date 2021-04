Literaturfest Salzburg findet statt

Der thematische Schwerpunkt des heurigen Festivals „Macht und Mitgefühl“ umklammert die einzelnen Veranstaltungen, die über herkömmliche Lesungen und Gespräche weit hinausreichen: So wird das Kollektiv „Ministerium für Mitgefühl“ in der „Sprechstunde der Ministerin“ 1:1-Sitzungen anbieten, in „Lit.eRa(p)tur“ wird Rap als literarisches Genre dargestellt, und bei „Interphonia - Literatur in Sound und Performance“ bringen fünf Künstlerinnen und Künstler Literatur jeweils sehr eigenwillig auf die Bühne.