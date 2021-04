Stars bei Oscars teils mit und teils ohne Maske

Die Teilnehmer der Oscar-Verleihung müssen während der Gala am 25. April vor der Kamera keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Produzenten der 93. Academy Awards gaben am Montag in einer Videokonferenz mit den Nominierten und ihren Vertretern aber bekannt, dass während Drehpausen Masken getragen werden müssen - etwa während der Werbeunterbrechungen, oder wenn eine Person gerade nicht gefilmt wird, wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete.