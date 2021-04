Erster Oscar dauerte vier Minuten und 22 Sekunden

Zu dieser Zeit hatte der Goldjunge bereits einige Erfolge eingefahren. Vor allem in wirtschaftlich turbulenten Zeiten und während des Zweiten Weltkrieges sehnten sich viele Amerikaner nach Unterhaltung. So bedeutete ein Oscar-Gewinn in einer der Hauptkategorien für ein Studio schon in den 1940er-Jahren Zusatzeinnahmen von ein bis zwei Mio. Dollar. Nicht zuletzt deshalb wurde der wirtschaftliche Druck, den die von der Rezession gebeutelten Studios damals auf die Academy ausübten, legendär. Am Oscar selbst musste man während des Weltkrieges allerdings sparen. In dieser Zeit wurden nur Gipsstatuetten vergeben, die nach Kriegsende gegen „echte“ Oscars umgetauscht wurden.