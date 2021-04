Impf-Start in Wiener Arztpraxen verzögert sich

Vorerst werden 560 Ärzte impfen

Einige Ärzte haben bereits begonnen, zu immunisieren, allerdings in den „Impfboxen“. Es handelt sich dabei um umfunktionierte Schnupfen-Checkboxen, in denen sich bisher Menschen mit grippalen Symptomen untersuchen lassen konnten. Hausärzte mit Kassenvertrag aus dem allgemeinmedizinischen Bereich und Fachärzte für Innere Medizin bzw. Pulmologie können für ihre Patienten Termine in diesen Räumlichkeiten buchen. Geimpft wird hauptsächlich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.