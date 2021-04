Rapids Peschek: „Nein zur Money League!“

„Der Fußball soll und muss für alle da sein“

Sein Appell: „Der Fußball soll auch in herausfordernden Zeiten vielfältig bleiben. Sportlich, wirtschaftlich, sozial. Daher müssen UEFA und FIFA dem einen Riegel vorschieben!“ Die UEFA und die nationalen Ligen reagierten bereits mit einer scharfen Drohung in Richtung der Top-Klubs. Die Vereine würden von allen weiteren Wettbewerben ausgeschlossen, ihre Spieler dürften nicht mehr für Nationalteams auflaufen, teilte die UEFA mit. Peschek: „Die nationalen Bewerbe müssen das Fundament für die Teilnahme an internationalen Bewerben darstellen. Der Fußball soll und muss für alle da sein. Auch in Zukunft!“