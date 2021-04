21 Jahre nach Premierentitel: Cink jubelt erneut!

Golfprofi Sepp Straka hat das mit 7,1 Mio. Dollar dotierte US-PGA-Turnier in Hilton Head nur auf Rang 59 beendet. Der in den USA lebende Österreicher verlor nach einer finalen 75 weitere zwölf Plätze und ist im FedEx-Ranking 86. Der klare Sieg ging nach 2000 und 2002 und damit 21 Jahre und einen Tag nach seinem Premierentitel dort zum dritten Mal an Stewart Cink.