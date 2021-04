Mit Beratung macht Shoppen auch Männern Spaß

Ein modischer Volltreffer

Die neuen Errungenschaften können sich durchaus sehen lassen, wie das Fotoshooting mit dem smarten Wolfurter beweist. „Daniel liebt es klar, geradlinig und ohne Schnickschnack. Kühle Farben wie weiß, schwarz, blau und grau stehen ihm hervorragend und sind beruflich wie privat ein Volltreffer“, erklärt die Fachfrau Erath-Mohr.

Klar und transparent hält er es auch mit seinen Kunden - und der Erfolg gibt ihm recht. Trotz der Coronakrise stehen die Zeichen bei der „Löwen Agentur“ auf Expansion: „Wir setzen ein großes Investment und planen einen Standortwechsel nach Wolfurt.“ In seiner Freizeit sucht er den Ausgleich in der Natur: „Ich gehe gerne mit meinen Kindern in die Berge - und bald werde ich die Liebe zum Mountainbiken wieder aufleben lassen.“