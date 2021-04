Warten auf Urnengrab: „Mama steht irgendwo herum“

Alternativen scheiterten

Allerdings war dieses ein Familien-Urnengrab für sechs Personen. Da der Großteil der Familie nicht in Silz lebt, war das keine Option. Stattdessen hätte die Urne in der Zwischenzeit in ein Erdgrab auf einem der beiden Friedhöfe gegeben werden können. Auch das wollte die Familie aus privaten Gründen nicht.