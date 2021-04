Felssturz in Salzburg: Schutt blockiert Straße

Bei einem Felssturz am Freitag in Taxenbach (Salzburg) ist eine Straße unter einer meterhohen Schutthalde begraben worden. 13 Gemeindebürger wurden dadurch von der Außenwelt abgeschnitten. Rund 400 Kubikmeter der Trümmer stürzten aus einer Wand auf einen Güterweg. „Verletzt wurde niemand“, so Taxenbachs Bürgermeiser Johann Gassner.