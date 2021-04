Grazer Damen kriegten bei Titeljagd einen Korb

Gleich nach dem Ende fand UBI-Top-Spielerin Camilla Neumann dennoch lobende Worte für den entthronten Meister. „Wir haben uns wie so oft in diesem Finale vom Druck der Klosterneuburgerinnen überraschen lassen, sind aber gut zurückgekommen. Alles in allem bin ich sehr stolz, was wir in dieser Saison geschafft haben. Wir haben eine neue Mannschaft gehabt und trotzdem die jungen Spielerinnen gut weiterentwickelt.“