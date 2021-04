Nach Banküberfall im Innviertel keine heiße Spur

Vierter Coup heuer

Der Coup in St. Pantaleonwar heuer bereits der vierte Banküberfall in OÖ. Die beiden Taten im Februar sind geklärt. Den Überfall auf eine Raiffeisen-Filiale am 15. Februar in Leonding soll ein Syrer (42) aus Linz begangen haben, ihn verriet die Hose, die er bei der Tat trug. Und in Rainbach/Innkreis soll nur eine Woche später ein Schärdinger (32) die dortige Raiba überfallen haben.