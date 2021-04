Neuorientierung bei Festwochen mit Profi-Hilfe

Mit einem Budget von rund 800.000 Euro, einem etablierten Corona-Sicherheitskonzept und neuen künstlerischen Wegen steigen die Salzkammergut Festwochen Gmunden von 3. Juli bis 16. August in den kulturellen Ring. Man geht thematisch in die Breite und setzt auf Kooperationen. So wird es erstmals eine Verschränkung mit der Kunstuni Linz geben - neben der neuen Best of Gallery wird ein Art Walk in Gmunden realisiert. Mit dem Landestheater Linz arbeitet man für die Theaterpremiere von „Die Macht der Gewohnheit“ von Thomas Bernhard zusammen.