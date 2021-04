Regierung berät kommende Woche zu „Comeback-Plan“

Die Bundesregierung will sich in der kommenden Woche einen Plan zurechtlegen, wie man die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise möglichst gering halten kann. Im Rahmen einer Klausur sollen dabei vor allem die Themen „Arbeit“, „Ökologisierung“, „Digitalisierung“ und „Standort“ in den Fokus rücken. In Summe sollen die Ergebnisse dann in den angekündigten „Comeback-Plan“ einfließen.