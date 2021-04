„Comeback-Plan kommt keine Sekunde zu früh“

500.000 zurück in Vollzeitarbeit bringen

Inhaltlich blieb man noch vage, Schwerpunkte sind aber Investitionen in Klimaschutz (Ausbau der Öffis etc.) sowie in Digitalisierung von Schulen und Verwaltung. Dazu kommen eine ökosoziale Steuerreform sowie verstärkte Maßnahmen für Langzeitarbeitslose bzw. Beschäftigungsförderung. Ziel ist ja, 500.000 Menschen zurück in Vollzeitarbeit zu bringen.